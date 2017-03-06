Экскурсовод написала колонку с редкими фактами об Исаакие

Экскурсовод Елена Голикова на своей странице «Вконтакте» написала заметку, в которой перечислила редкие факты об Исаакиевском соборе. Многие из них невозможно найти в интернете, подчеркнула автор. Так Голикова подчеркнула важность присутствия экскурсовода в соборе.

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