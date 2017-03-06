Петербургских ЛГБТ-активистов не пустили в Светогорск

  • Активист Борис Конаков

Активистов из «Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» не пустили в Светогорск – город в Ленобласти, который местный мэр Сергей Давыдов накануне объявил свободным от геев.  

Альянс заинтересовало это заявление и они решили приехать на экскурсию в Светогорск. Но им помешали правоохранительные органы, рассказал нам участник событий – активист и бывший журналист сайта «Собака.ru» Борис Конаков.

Активист Борис Конаков

«Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» решил приехать в Светогорск с экскурсией, чтобы прокатиться и узнать, что в этом городе есть, если геев тут нет. Меня и еще одного активиста высадили на пункте приграничного контроля, так как у нас не оказалось шенгенских виз. Здесь мы находимся до сих пор.

Сотрудники провели с нами разъяснительную беседу и спрашивали, зачем нам в Светогорск и не принадлежим ли мы к ЛГБТ-сообществу. Второй активист сказал, что не принадлежит, а я ответил, что это личный вопрос и парировал: «А вы относитесь? Нет? А я отношусь!». Но все было в рамках закона, никто не обижал. Сейчас ждем автобус, который нас отсюда заберет.

Тех активистов, которым удалось миновать ППК, задержали уже в Светогорске, так как у них не было специальных пропусков – город закрытый. Кроме того, они предоставили ложные сведения о цели визита – заявили, что едут в Финляндию, а сами гуляли по приграничному городу. Сейчас у нас с ними нет связи, известно только, что их опрашивают правоохранительные органы».

Добавим, что накануне на Дворцовой площади и у стадиона «Зенит-Арена» Борис Конаков провел два одиночных пикета против дискриминации ВИЧ-инфицированных

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