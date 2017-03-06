Фоторепортаж: как выглядит «город без геев» в Ленобласти?

На днях произошло два, казалось бы, никак не связанных друг с другом события. Во-первых, Финляндия официально легализовала однополые браки. Во-вторых мэр Светогорска — небольшой городок в Ленинградской области, расположенный на границе с Финляндией — Сергей Давыдов заявил, что «ни одного гея тут (в Светогорске — Прим. ред) не было, нет и не будет».

С разрешения блогера Александра Беленького мы публикуем его фоторепортаж о Светогорске.