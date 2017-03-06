Небольшой городок Светогорск в Ленинградской области, расположенный на границе с Финляндией, объявлен (по крайней мере, так утверждает мэр Сергей Давыдов) «городом без геев». Блогер Александр Беленький показал, чем живет столица гееборства.
Фоторепортаж: как выглядит «город без геев» в Ленобласти?
На днях произошло два, казалось бы, никак не связанных друг с другом события. Во-первых, Финляндия официально легализовала однополые браки. Во-вторых мэр Светогорска — небольшой городок в Ленинградской области, расположенный на границе с Финляндией — Сергей Давыдов заявил, что «ни одного гея тут (в Светогорске — Прим. ред) не было, нет и не будет».
С разрешения блогера Александра Беленького мы публикуем его фоторепортаж о Светогорске.
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В Светогорске иногда есть тротуары. Но удобнее ходить по проезжей части, чем по тротуару шириной 50 сантиметров.
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Чаще тротуаров нет. Но светогорцев это, кажется, нисколько не заботит. Куда важнее, что в городе нет геев.
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Не думайте, что весь Светогорск состоит из советских панельных домов. Сохранился исторический финский район, остатки бывшего города Энсо.
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Несмотря на все происки зловредных финнов, некоторым светогорцам удаётся сделать что-то прекрасное. Люди сделали уютный садик у себя дома. Нужно немедленно отправить туда проверку, нет ли здесь какой "гомосятины"?
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В Светогорске четыре супермаркета: две Пятёрочки и два Магнита. Финны приезжают сюда, чтобы купить дешёвый алкоголь и сигареты, на обратном пути заправляют полный бак бензина и уезжают восвояси. Светогорцы же каждые выходные катаются в Иматру за “запрещённым” сыром и колбасами. И подвергают свою жизнь опасности, ведь в Финляндии геи есть!
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Церковь рождества пресвятой Богородицы разместилась в бывшем жилом доме.
Остальные фото смотрите в ЖЖ Александра Беленького.
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