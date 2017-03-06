В Ботсаду расцвели первые подснежники

В Ботаническом саду расцвели первые подснежники — весенние цветы показались у гравийных дорожек Северного двора, рассказали в БИН РАН.

Сотрудники просят посетителей не ходить по узким тропинкам между клумбами и не разгребать снег руками в поисках подснежников. «Если так случилось, что во время вашего посещения они укрыты снегом, — смиритесь с судьбой и приходите в теплый солнечный день», — отмечают специалисты.

Добавим, что 1 марта первые подснежники заметили в Петергофе. А в конце февраля в парке Ботанического сада раскрылись весенники.