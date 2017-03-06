В Петербурге нарисовали граффити с птицей-священником, укравшей памятники

Петербургская стрит-арт художница Zoa на Сытнинской улице нарисовала граффити с птицей в головном уборе священнослужителя, которая ворует Исаакиевский собор, Адмиралтейство, Александровскую колонну и другие городские достопримечательности.

Новую работу девушка выложила на своей странице «Вконтакте» с подписью: «Что я видел?! Что я видел! Я видел, как чиж весь город Париж упрятал в мешок. Ой, врешь, куманек!».

Zoa известна своими работами с остросоциальными и политическими сюжетами: например, она создала граффити с добрым Путиным, рисунок о сносе исторических памятников в Петербурге, а также изображения патриарха Кирилла, Владимира Ленина и Иосифа Сталина.