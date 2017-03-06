Стало известно, когда начнут строить аэроэкспресс до Пулкова

Аэроэкспресс, который свяжет город с аэропортом Пулково, начнут строить не позднее третьего квартала 2018 года, заявил вице-губернатор Игорь Албин.

Сейчас обсуждаются варианты прибытия на Балтийский и Витебский вокзалы. Согласно уже разработанному графику движения аэроэкспресса на существующем участке Витебского направления, время в пути до Пулково составит 25 минут. А интервал движения поездов – 20 и 30 минут.

Специалисты считают, что наиболее предпочтительно прибытие аэроэкспресса на Витебский вокзал: так как он находится в самом центре города и рядом со станциями сразу двух разных линий метро – «Пушкинская» и «Звенигородская». Кроме того, в этом варианте не потребуется тотальная реконструкция станций и перегонов Октябрьской железной дороги.

Стоимость проекта оценивается в 23,3 млрд рублей. Средства на строительство федеральный бюджет, город и «РЖД».