В Петербурге пройдет красочный забег ColorsGO
В петербургском парке им. Бабушкина 1 мая пройдет красочный забег ColorsGO – фестиваль красок для бегунов.
Праздник, который также носит название «Самые красочные километры на Земле» – гонка без времени и победителей, где тысячи бегунов обсыпают с головы до пят красочным порошком каждый километр.
После финиша участников ждет фестиваль с музыкой, танцами и массовыми бросками ярких красок. Вход – свободный.
Добавим, что в начале лета в Петербурге проводят Всероссийском Фестивале красок.
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