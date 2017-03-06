В Петербурге пройдет красочный забег ColorsGO

В петербургском парке им. Бабушкина 1 мая пройдет красочный забег ColorsGO – фестиваль красок для бегунов.

Праздник, который также носит название «Самые красочные километры на Земле» – гонка без времени и победителей, где тысячи бегунов обсыпают с головы до пят красочным порошком каждый километр.

После финиша участников ждет фестиваль с музыкой, танцами и массовыми бросками ярких красок. Вход – свободный.

Добавим, что в начале лета в Петербурге проводят Всероссийском Фестивале красок.