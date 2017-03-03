В Петербурге намерены в два раза снизить стоимость проезда для студентов
Петербургские депутаты из «Партии Роста» предлагают снизить для студентов стоимость проезда на общественном транспорте. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение ЗакСа.
Депутаты предлагают приравнять льготы на студенческие проездные к школьным, которые стоят 515 рублей. Авторы инициативы отметили, что с 2009 года стоимость проездного для учащихся в вузах выросла с 500 рублей до 1035 рублей, то есть более чем на 200%. А академическая стипендия увеличилась всего на 21,8%.
Если инициативу одобрят, потребуются дополнительные субсидии в размере 295 млн рублей. Сумму предлагается включить в бюджет во время весенней корректировки.
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