Мосты, Петергоф и Эрмитаж вошли в топ туристических брендов России

Петербургские мосты, Петергоф, Эрмитаж, Исаакиевский собор и белые ночи вошли в топ-100 туристических брендов России. Список составили Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России».

Главный музей Петербурга Эрмитаж занял третье место, уступив лидерство Третьяковской галерее и Московскому Кремлю. За ним следует ГМЗ «Петергоф». На шестой строчке – Исаакиевский собор. Белые ночи поставили на 11 позицию топа. А разводным мостам досталось 14 место.

При составлении рейтинга учитывались известность бренда, его связь с конкретным географическим регионом и желание туристов увидеть достопримечательность.

Добавим, что ранее на сайте «Мостотреста» опубликовали ролики со всеми мостами Петербурга, снятыми с квадрокоптера. Здесь можно посмотреть на город с высоты птичьего полета и узнать названия всех переправ через Карповку, Крюков канал, Фонтанку и другие реки. Всего доступно 28 видео.