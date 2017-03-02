В Новой Голландии намерены открыть архитектурный музей

В Петербурге намерены открыть новый архитектурный музей. Он может разместиться на территории Петропавловской крепости, бывшего Конюшенного ведомства или Новой Голландии.

В городском комитете по градостроительству и архитектуре рассказали, что в Петербурге накопилось множество материалов и фактов, связанных с архитектурно-историческим наследием.

В новом музее планируют создать интерактивную экспозицию, которая расскажет о влиянии Петербурга на города России и зарубежья, урбанистке и мировой архитектуре.

Для реализации проекта будет сформирована рабочая группа, которая разработает концепцию выставочного пространства и составит смету.