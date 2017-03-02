Петербуржцы хотят поставить арт-объекты и деревья на Сенной площади

Фонд «Городские проекты», движение «Красивый Петербург» и «Открытая Лаборатория Город» опросили петербуржцев и узнали, что бы горожане хотели видеть на освобожденной от ларьков Сенной площади.

В первую очередь респонденты хотели бы установить места для сидения и деревья. Также петебуржцы голосуют за на создание на площади общественного пространства. Кроме того, популярный запрос — украсить Сенную памятниками и арт-объектами.

Также опрошенные предлагают установить на Сенной площади кафе, точки продажи уличной еды, проводить на площади тематические ярмарки, выставки и другие мероприятия.

Сейчас же площадь выглядит пустой, грязной и неухоженной, отмечают петербуржцы. Но в то же время их радует отсутствие ларьков, чистота, исчезновение маргиналов и простор.