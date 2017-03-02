В российских поездах запретили курить электронные сигареты

В российских поездах запретили курить (парить) электронные сигареты. Оказалось, ограничение действует с 15 февраля.

При этом правило распространяется только на поезда дальнего следования. А в электричках, которые курсируют на расстояние менее 200 километров, использовать вейпы не запрещали.

Ранее Минздрав заявил о намерении приравнять электронные сигареты к обычным: предполагается, что на них будут распространяться те же запреты, что и на табак: например, запрет парить в общественных местах.