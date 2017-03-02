СМИ: Исаакиевский собор останется музеем

Между РПЦ и Исаакиевским собором будет подписан договор, согласно которому здание продолжит выполнять функции музея, сообщают СМИ со ссылкой на источники, близкие к руководству церкви.

В скором времени начнется работа над новым соглашением между музеем и приходом. По словам источника, об этом договорились с «самым влиятельным деятелем культуры Петербурга».

Уточняется, что РПЦ хочет проводить богослужения в среду, когда в музее санитарный день.

Известно также, что Смольный уже начал формировать рабочую группу, которая должна будет подготовить предложения по взаимодействию РПЦ с государственным музеем-памятником «Исаакиевский собор».

 

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