«Макдоналдс» запустит приложение для заказа еды

Сеть быстрого питания «Макдоналдс» до конца года планирует запустить мобильное приложение для заказа и оплаты еды.

«Наши клиенты смогут заказывать любые позиции из ассортимента, а затем, посетив «Макдоналдс» лично, забирать заказ», – отмечают в компании. Такой сервис появится в 20 тысячах ресторанов. Однако пока не уточняется, будет ли приложение запущено в России.

Ранее российское отделение компании «Макдоналдс» заявило о планах запуска сервиса заказа еды через интернет.

Предполагается, что пользователи смогут заказать бургеры через сайт или мобильное приложение, а готовый заказ либо привезут домой, либо предложат самостоятельно забрать из ресторана.

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