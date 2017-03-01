РНБ и РГБ сольются в Российскую Императорскую библиотеку

Информационное агентство ТАСС 1 марта провело телемост между Петербургом и Москвой об объединении Российской национальной (РНБ) и Российской государственной библиотек (РГБ). И гендиректор Публички Александр Вислый, и его столичный коллега Владимир Гнездилов вышли на прямую связь с петербургскими журналистами из Москвы. Оттуда они впервые показали предложение по слиянию книгохранилищ. Хотя документ не заверен ни подписью, ни печатью, в пресс-службе РНБ подтвердили, что он подлинный. Именно такое письмо руководство Публички и Ленинки отправило в январе премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Существует три сценария слияния. В первом случае РГБ и РНБ «останутся отдельными юридическими лицами». Во втором будет «проведена реорганизация РНБ и РНБ в форме слияния». Для объединённого книгохранилища предлагают три варианта названия – «Национальная библиотека России», «Российская библиотека» и «Российская Императорская библиотека имени Румянцева» (в основу книжного собрания Ленинки в 1862 году легла коллекция государственного деятеля XVIII века Николая Румянцева).

Третий сценарий предполагает, что РГБ и РНБ останутся отдельными юридическими лицами, но «создаётся третье юридическое лицо с делегированием ему полномочий по объединению ресурсов библиотек».

Комментируя документ, Александр Вислый заметил, что будет настаивать, чтобы центр объединённого книгохранилища располагался в Петербурге. Присланный из Москвы новый глава Публички также обильно поделился своими мыслями о текущих событиях в свойственной ему яркой и парадоксальной манере. «Фонтанка» делится самыми впечатляющими из цитат.

О реформе библиотек: «Чем обусловлено наше письмо? Тезисом, о котором мы не раз говорили. В Интернете все есть – зачем нужны библиотеки? Ответ на этот вопрос звучит примерно так: Необходима коренная модернизация всей библиотечной системы. Иначе мы получим ситуацию, представленную недавно Всероссийским центром изучения общественного мнения. По его подсчётам, больше 60% читателей в последний раз были в библиотеке 2 или 3 года назад».

Об уволенном библиографе Татьяне Шумиловой: «Я – генеральный директор библиотеки, в которой, в основном, работают женщины. За год работы не было случая, чтобы я не подписал кому-нибудь разрешения (отсутствовать на работе – Прим. ред) на десять часов, на два часа, на полдня – понятно, что у всех есть дети, внуки и так далее. Но когда ничего этого не было сделано, и когда человек даже не пришел и не сказал: «Извини, я виновата!», у меня даже других шансов не остаётся. Я уволил её за нарушение трудовой дисциплины точно так же, как уволят вас, если вы не придёте на работу… Но восстановление Шумиловой в должности возможно».

О судьбе библиографа Никита Елисеева: «У господина Елисеева восемь взысканий за время его работы в библиотеке. Никаких других взысканий я выносить пока не собираюсь. Но восемь взысканий есть восемь взысканий».

О зданиях РНБ: «Для РНБ было построено здание на Московском проспекте. Все новые поступления идут туда. Московский проспект – рядом с Пулково. Зачем ехать в центральную часть города, если все новые поступления – рядом с Пулково? Прекрасные залы на пересечении Невского и Садовой почти всегда пустые. Если читатель сможет обратиться на Московском проспекте ко всему современному знанию в электронной форме, это решит проблему».

О планах создать музей книги в исторических зданиях РНБ на площади Островского: «Историческим корпусам Соколова, Веретенникова должно быть возвращено их изначальное значение и архитектурный облик. Корпус Соколова построен в 1814 году и рассчитан на хранение 350-500 тысяч книг. Сейчас там больше 5 миллионов изданий. Что нужно сделать? Во вновь построенный корпус (на Московском проспекте – прим. ред.) перевезти книги. Исторические корпуса вернуть к их историческому виду, а затем вновь перевезти туда то, что там должно находиться – рукописи, эстампы, карты, редкие книги. Чтобы в центре города была та библиотека, которую планировали наши императоры. С теми же самыми колоннами, картинами, скульптурами, занавесками.

Судьба музея книги зависит от финансирования, которое мы получим. Нужно это все совместить – оставить и музей, и читальные места. Ясно, что они не будут заполнены читателями. Человек, пришедший в центральное здание на Невском проспекте, должен попасть в музей книги, но при этом иметь возможность поработать с современными электронными ресурсами».

Об увольнениях в РНБ: «Я тоже читаю прессу. Где-то читал и про 400 человек, которых нужно будет уволить. Российская национальная библиотека в этом году вводит в эксплуатацию вторую очередь нового здания на Московском проспекте. Это 42 тысячи новых квадратных метров в дополнение к имеющимся 115 тысячам. Это огромное количество помещений. В этих помещениях должны работать люди, их нужно, в конце концов, убирать. У нас нет вариантов сокращения персонала ни при каких условиях. Мы можем только набирать в этом и следующем году».

О жизни на два города (по наблюдениям сотрудников РНБ, Александр Вислый проводит больше времени в Москве, чем в Петербурге): «Изначально планировалось, что во время пресс-конференции должен находиться в Петербурге. Но получилось, как получилось… Где я провожу больше времени? Хороший вопрос. Немножко личный. Четыре ночи в поезде в неделю. Много вопросов нужно решать в Москве, много в Петербурге. Это крест, который несёт любой руководитель национальной библиотеки, начиная с бывших генеральных директоров РНБ Владимира Зайцева и Антона Лихоманова».

По материалам «Фонтанки.ру»