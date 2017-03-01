В Петербурге раздавили трактором 12 тонн польских сладостей

600 коробок кондитерских продуктов из Польши, которые запрещены к ввозу на территорию России, уничтожили на Южном посту Санкт-Петербургской таможни. По санкционным товарам общим весом 12 тонн прошлись тяжелой техникой.

Как сообщает 1 марта пресс-служба Санкт-Петербургской таможни, товары уничтожили после проведения экспертизы, которая показала, что эта продукция входит в список запрещенной к ввозу. Во всех коробках находилось кондитерское желе с клубничным, персиковым и вишневым вкусом.

В отношении компании, пытавшейся ввезти груз в РФ, возбуждено административное дело по ст. 16.3 КоАП ("Несоблюдение запрета на ввоз товаров в Россию").

По материалам «Фонтанки.ру»