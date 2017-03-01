Патриарх Кирилл назвал погоню за лайками болезнью

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Богоявленском соборе Москвы назвал погоню за лайками в соцсетях болезнью. Он заявил, что порой молодые люди даже рискуют жизнь ради того, чтобы кому-то понравился снимок.

«Некоторые молодые люди не видят никакой иной цели в жизни, как собирание этих лайков, и если таковых нет, то воспринимают это как личную трагедию», — отметил патриарх. И связал такой подход с грехом тщеславия.

Патриарх Кирилл также подверг критике современную культуру, которая, на его взгляд, наполнена «видимыми образами, которые, несомненно, возбуждают греховные помыслы».

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