В парке Ботанического сада раскрылись первые цветы

В парке Ботанического сада раскрылись первые цветы — весенники. Первоцветы с желтыми бутонами из семейства лютиковых традиционно распускаются раньше всех.

Кроме того, сегодня в Петербурге зафиксировали самый теплый первый день весны. Первого марта установлен температурный рекорд — столбик термометра поднялся до +5,2 градусов

Добавим, что весна пришла в Ботсад еще в середине февраля: когда в оранжереях распустились азалии и «зимние розы» — японские камелии. А накануне здесь прошел фестиваль сирени.

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