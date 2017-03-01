В парке Ботанического сада раскрылись первые цветы — весенники. Первоцветы с желтыми бутонами из семейства лютиковых традиционно распускаются раньше всех.

Кроме того, сегодня в Петербурге зафиксировали самый теплый первый день весны. Первого марта установлен температурный рекорд — столбик термометра поднялся до +5,2 градусов.

Добавим, что весна пришла в Ботсад еще в середине февраля: когда в оранжереях распустились азалии и «зимние розы» — японские камелии. А накануне здесь прошел фестиваль сирени.