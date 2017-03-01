В посылке «Почты России» нашли полтонны черной икры

В посылке «Почты России» нашли 500 кг черной икры. Их переслали из Камчатского края жителю Москвы.

Полтонны незаконной икры уложили в двадцать пластиковых контейнеров – притом ее спрятали между слоями красной икры. Нарушение обнаружили с помощью рентгена.

Получателя посылки задержали, но затем отпустили из отделения полиции на западе Москвы. Судьба икры неизвестна.

Действия отправителей подпадают сразу под несколько статей Уголовного кодекса – материалы по данному факту уже передали правоохранителям для принятия решения о возбуждении дела.