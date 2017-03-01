ВОВ, Крым и космос: россияне назвали поводы для гордости

Россияне перечислили поводы для гордости страной в опросе «Левада-центра». Так, главным достижением 83% соотечественников считают победу в Великой Отечественной войне.

43% опрошенных гордятся возвращением Крыма в состав России. А 41% сограждан считают заслугой нашей страны освоение космоса.

Также в списке поводов для гордости: великая русская литература (36%), превращение СССР в одну из ведущих промышленных держав (35%), достижения науки (32%) и слава русского оружия (26%). Еще 26 % респондентов восхищают простота, терпение, стойкость и другие выдающиеся моральные качества русского человека.

Стыд у 54% россиян вызывает вечная бедность народа богатой страны, еще треть опрошенных (33%) испытывает такие чувства из-за развала СССР. Также сограждан огорчает хамство и неуважение людей друг к другу (24%), репрессии и террор в начале XX века (22%), хроническое отставание от Запада (20%), а также «наша косность, инертность, лень» (14%).