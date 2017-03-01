В Петербурге прогнозируют самый теплый первый день весны

В Петербурге ждут самый теплый первый день весны – первое марта может установить температурный рекорд, если столбик термометра поднимется до прогнозируемых +6 градусов.

Предыдущий для этого дня рекорд был установлен 28 лет назад и составил +5 градусов.

Правда, уже в четверг нас ожидает похолодание: дождь и +4 градуса на термометре. В пятницу, 3 марта, снег и +1 градус. В субботу, согласно прогнозу, ожидается снег с дождем и +2 градуса. В воскресенье температура упадет до 0 градусов, а в городе начнется двухдневный мощный снегопад.