Татьяна Толстая: «Отец был необычайно ярким человеком, я его таким помню»

О Доме Ленсовета и Сергее Кирове

Я родилась в 51-м году, тогда мы жили в маленькой квартирке в Первом Доме Ленсовета на Карповке, 13 ─ в него должны были въехать разные партийные начальники. Там все было по последнему слову техники: нестандартные планировки, двухэтажные квартиры, а на первом этаже располагалась отдельная прачечная.

Нашей большой семье (Татьяна Толстая – четвертый ребенок в семье – Прим. ред) понемногу стало тесно, тогда отец пошел к председателю исполкома с просьбой улучшить жилищные условия. Тот обрадовался: «Голубчик, вы меня спасли, ─ говорит, ─ берите чемоданы и занимайте квартиру 33». Оказалось, что по закону многодетным семьям предоставляли дополнительную жилплощадь, а на эту квартиру претендовали сразу два важных человека ─ исполкомовец не знал, кого выбрать.

Ставшая нашей квартира в свое время предназначалась для ленинградского number one ─ Сергея Мироновича Кирова. Но 1 декабря 1934-го года злодейская пуля пресекла его партийное существование, и в эту квартиру он так и не въехал.

Когда мы переехали, к отцу с просьбой обратился сосед:

— Никита Алексеевич, вы физик? Не подскажете, что у меня в стене?

Отец посмотрел, а там одни провода – готовились прослушивать Кирова.

Прошло много лет: я купила себе другую квартиру и начала ее обживать. Заглянула в один магазин старья и купила белую скульптурную «голову» Кирова. Чтобы не разбить статуэтку, было решено на время отнести ее в квартиру к родителям на Карповке. Прихожу с «головой» под мышкой, меня спрашивают:

— Что там у тебя?

— Да, Киров…

И тут меня осенило: впервые Киров вошел в свою квартиру. Как было ему предназначено, так и свершилось. Я растрогалась, поцеловала его в белую голову и сказала: «Пойдем, Сергуль, все тебе покажу. Не удалось при жизни? Посмотрим сейчас!».