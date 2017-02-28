Начинающим водителям хотят выдавать временные права

Союз автошкол Москвы хочет выдавать начинающим водителям временные права — из-за низкого уровня их подготовки. Испытательный срок новичка составит два года. Предложение планируется представить на встрече с представителями ГИБДД в начале марта.

Кроме того, авторы проекта выступают за введение ограничений по скоростному режиму, перевозке пассажиров, езде в темное время суток и по автомагистралям. Союз автошкол Москвы уверен, что новички должны быть сами заинтересованы в осторожной езде.

Также инициаторы предлагают скорректировать правила приема экзаменов и изменить программу автошкол: на их взгляд, в обучении будущих водителей важно делать упор на навыки предотвращения опасных ситуаций.