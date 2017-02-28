Петербург погрузится в темноту в «Час Земли»

Петербург 25 марта с 20:30 до 21:30 погрузится в темноту в рамках международной акции «Час Земли». На 60 минут без подсветки останутся достопримечательности и проспекты, а в квартирах и общественных зданиях погаснет свет.

К акции может присоединиться каждый горожанин — достаточно в назначенное время отключить свет в доме и электрические гаджеты.

В прошлом году в акции Петропавловская крепость, телебашня, здания на площади Искусств и Университетской набережной, участок Невского проспекта, Сенная площадь и другие объекты.

Напомним, что «Час Земли» — это глобальная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), которая проводится ежегодно в одну из суббот марта. В этот день горожан и различные организации призывают выключить свет и электроприборы (кроме лифтов) на один час, чтобы обратить внимание человечества на проблему изменения климата и расходования природных ресурсов планеты.

Первый «Час Земли» прошел в Австралии в 2007 году WWF, тогда в акции приняли участие более 2 млн человек. Позже к мероприятию стали присоединяться люди со всего мира. Так, в назначенный день в 20:30 уже несколько лет подряд гаснет подсветка таких достопримечательностей, как лондонский Биг-Бен, Сиднейский оперный театр, Голубая мечеть в Стамбуле, афинский Акрополь, собор Святого Петра в Ватикане, Эйфелева башня в Париже, Эмпайр-стейт-билдинг и Таймс-сквер в Нью-Йорке, Ниагарский водопад, международный аэропорт Лос-Анджелеса и огни Московского Кремля.