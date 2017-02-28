В Ботаническом саду расцветут тюльпаны

В Ботаническом саду ориентировочно 4 марта откроется выставка тюльпанов, сообщают организаторы.

Тюльпаны разных сортов выращиваются в питомниках, а после весенние цветы привозят в оранжереи. Выставка ежегодно открывается в начале марта — специально к Международному женскому дню.

Добавим, что весна пришла в Ботсад еще в середине февраля: когда в оранжереях распустились азалии и «зимние розы» — японские камелии. А накануне здесь прошел фестиваль сирени.