В Ботаническом саду расцветут тюльпаны

В Ботаническом саду ориентировочно 4 марта откроется выставка тюльпанов, сообщают организаторы.

Тюльпаны разных сортов выращиваются в питомниках, а после весенние цветы привозят в оранжереи. Выставка ежегодно открывается в начале марта — специально к Международному женскому дню.

Добавим, что весна пришла в Ботсад еще в середине февраля: когда в оранжереях распустились азалии и «зимние розы» — японские камелии. А накануне здесь прошел фестиваль сирени

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