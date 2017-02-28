Первые туристы полетят на Луну уже в 2018 году

Первые туристы полетят на Луну уже в конце 2018 года, рассказал основатель компании SpaceX Илон Маск.

В капсуле Dragon 2 полетят двое туристов. Их путешествие займет неделю — корабль облетит вокруг Луны, высадка на спутник не предусмотрена.

Маск не назвал имена людей, обратившихся к SpaceX с просьбой организовать полет к Луне. В компании отметили, что они уже внесли значительную часть платы за путешествие.

В SpaceX отметили, что есть и другие заинтересованные в подобных полетах клиенты.