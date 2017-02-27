Министр экономики Антон Силуанов сегодня анонсировал выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ). Уже в апреле Минфин выпустит долговые ценные бумаги на 20 млрд рублей. Их доходность, по словам министра, составит 8,5% годовых, срок обращения — три года. Мы поговорили с экономистом и профессором кафедры институциональной экономики НИУ-ВШЭ Андреем Заостровцевым о том, что это значит.
Облигации возвращаются: что это значит и как разбогатеть?
Зачем государству размещать облигации федерального займа?
Это долговые ценные бумаги. По сути, то же, что и банковский вклад — вы вкладываете деньги и получаете годовые проценты. Вероятно, государство хочет распространить долговое обязательство. Значит, нужны дополнительные ресурсы на покрытие дефицита бюджета.
Как нам пользоваться облигациями? В чем выгода и какие риски?
Например, у вас есть миллион. Вы покупаете облигации под 8,5 % — получается, вы имеете выгоду в 85 тысяч ежегодно, а за три года — 255 тысяч. Более того, вложенные средства не облагаются налогом. Финансовый рынок это, в общем-то, казино. Вопрос в том, какой будет инфляция — сейчас она по официальным данным составляет 4,5% — а значит, 8,5% ее покроют. Но если вас интересуют поездки за рубеж или другая деятельность в валюте, нужно будет учитывать и курс рубля.
Могу ли я свободно обменять облигации на деньги, когда захочу?
Если все будет работать по тому же механизму, что и инвестиционные счета в «Сбербанке», то вы сможете вложиться минимум на три года. А если вы заберете деньги раньше, то понесете существенные потери, штрафы — например, вложив 2 млн заберете 1 млн 800 тысяч и потеряете 200 тысяч.
Могу ли я все потерять, вложившись в облигации?
Нет, если вы соблюдаете все правила банка. Обычно инвестиционные счета, где покупаются акции и облигации, застрахованы на 100% солидными страховыми компаниями. То есть вы в любом случае получите назад то, что вложили. Если, конечно, не случится тотальная финансовая катастрофа.
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