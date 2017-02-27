На Литейном проспекте открылся лофт «Ателье»

На Литейном проспекте, 41, открылся лофт «Ателье» — на площади в 1 250 кв. м. разместятся представители креативных индустрий: студии, офисы IT-компаний и шоу-румы.

В новом лофте можно снять помещения метражом от 20 до 230 кв. м. Офисы будут доступны круглосуточно. Кроме того, создатели предлагают арендаторам услуги дизайнеров интерьеров, юристов, бухгалтеров, WEB-дизайнеров и других специалистов.

Раньше на Литейном проспекте, 41, располагался доходный дом Алферова. В здании сохранились все атрибуты архитектуры XVIII века: парадная с камином, лестница с коваными перилами и элементы оформления в стиле барокко.