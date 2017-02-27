Петербуржцы слепили скульптуру Пушкина из снега

Жители Пушкина в Александровском парке слепили снежную скульптуру поэта Пушкина. Очевидцы поделились фотографией арт-объекта в соцсетях.

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