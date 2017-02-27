Жители Пушкина в Александровском парке слепили снежную скульптуру поэта Пушкина. Очевидцы поделились фотографией арт-объекта в соцсетях.
Петербуржцы слепили скульптуру Пушкина из снега
В городе этой зимой наблюдается невиданная творческая активность: ранее снежную фигуру слепили во дворе дома на улице Антонова-Овсеенко, 13 — авторами стали молодой человек и девушка.
В конце ноября в Александровском парке рядом со скульптурой «Девушка, повязывающая косынку» петербуржцы вылепили фигуру девушки из снега. Пользователи соцсетей дали ей имя Маруся.
Добавим, что петербургская погода щедро предоставит нам материал для творчества — по прогнозам синоптиков, в воскресенье, 5 марта, температура упадет до 0 градусов, а в городе начнется двухдневный мощный снегопад.
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