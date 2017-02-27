«Людвиг Фаддеев переживал за судьбу российской науки до самого конца»

Умер академик Людвиг Дмитриевич Фаддеев, выдающийся математик и физик, почётный гражданин Петербурга.

Он не только занимался сложнейшей научной областью. Фаддеев переживал за судьбу российской науки всю жизнь, до самого конца.

Когда сокращалось финансирование фундаментальной науки, так как распределителям средств было не совсем понятно, чем она занимается, Фаддеев говорил: «Фарадей и Максвелл оплатили фундаментальную науку на все времена, когда изобрели электричество». Фундаментальная наука просто изучает мир. Она не проектирует сооружения, не делает роботов или бомбы, не создаёт нано-волокна. Никто не знает, к какому именно изобретению приведёт некоторое фундаментальное открытие. Известно только, что без фундаментальных открытий все прикладные научные области не могли бы идти дальше.

В начале 90-х из возглавляемого Фаддеевым института Стеклова эмигрировало 40 докторов наук, а он остался, хотя были очень серьёзные предложения, в том числе, из США. Скорее всего, он не уехал, потому что очень любил свою семью и свою страну и не видел существования без них. Но в шутку он говорил, что не поехал, потому что его жене не понравился лес под Принстоном: она грибник, а в том лесу с грибами не очень.

Когда учёных решили пересчитать и отрейтинговать по количественным показателям, Фаддеев был против. Он считал, что оценивать работу учёных должны специалисты - учёные же. Только экспертиза признанных сообществом коллег может оценить качество учёного и его работ, а не легко накручиваемые «технические показатели», вроде индексов цитируемости и количества статей. Оценку учёных количественными методами по числу публикаций и цитат считал костылём для тех, кто хочет поделить учёных на эффективных и неэффективных, не понимая, чем они занимаются. Он говорил: «Вы должны нам верить».

Фаддеев считал, что математика и музыка одинаково красивы. Сам отлично играл на рояле. Был уверен, что для формирования настоящего учёного и просто высокоразвитого и образованного человека недостаточно только глубокого погружения в изучаемую область знаний. Необходимо постигать красоту культуры тоже: наслаждаться архитектурой, прогуливаться по набережным среди дворцов, ценить хорошую музыку, посещать музеи и театры. Поэтому Фаддеев высказывался против идеи переезда его родного вуза - СПбГУ - из центра Петербурга в пригород и мечтал о возвращении факультетов физико-математического блока из Петергофа в Петербург.

Фаддеев защитил докторскую в 29 лет. Его работа «Теория рассеяния для системы трёх частиц» стала основой нового направления в науке. В 2016 году была учреждена международная медаль имени Фаддеева – она будет присуждаться за лучшие работы в области квантовой теории нескольких частиц.

В 42 он стал академиком, самым молодым среди математиков. Он был избран несмотря на то, что не состоял в компартии, что по тем временам было немыслимым. Но математика перевесила политику. Фаддеев говорил, что математика - это язык всех наук.

За свою долгую жизнь (он умер, не дожив менее 1 месяца до 83-летия), Фаддеев собрал практически все мировые и российские математические награды: медаль Макса Планка, Дирака, Ломоносова, премии Пуанкаре, Померанчука, Карпинского. Получил Госпремию как СССР, так и РФ. Был членом Лондонского королевского общества и почётным членом более, чем десятка иностранных академий. Получил «Азиатскую нобелевку» - премию ШАО (обычную нобелевскую премию математикам не дают, по старой легенде – из-за адюльтера жены Нобеля с математиком).

Фаддеев был умнейшим человеком и обладал огромным авторитетом в мировом научном сообществе. А ещё он любил гулять по Финскому заливу. И каждые выходные ездил навещать правнуков.

Он воспитал множество учеников, многие из которых сейчас являются известными учёными в США, Франции, Швейцарии. И ещё он вырастил двух замечательных дочерей, одна из которых является моей мамой.

Дедушка, мы будем скучать по тебе.



По материалам «Делового Петербурга»