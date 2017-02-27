По заснеженной Дворцовой площади дрифтовал лимузин

По заснеженной Дворцовой площади вечером 26 февраля дрифтовал белый лимузин. Трюки на фоне здания Главного штаба засняли на видео очевидцы.

 

Добавим, что накануне двое мотоциклистов проехались по замерзшему каналу Грибоедова. Юрий Букин и Даниил Козлов преодолели пять километров по едва застывшему льду.

Мотоциклисты своим заездом передали привет петербургскому байкеру Михаилу Михину, который накануне ночью проехался по льду того же канала.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Двое мотоциклистов проехались по замерзшему каналу Грибоедова

Байкер проехался по тонкому льду петербурских каналов

На Дворцовой площади прошел флешмоб под «Патимейкера» от хореографа Мариинки

Стало известно, когда на Дворцовой покажут новогоднее световое шоу

На Дворцовой площади наряжают главную петербургскую елку

На Дворцовой площади зажгут сотни огней в память о жертвах крушения А321

Бейсджамперы спрыгнули с парашютом с крыши дома в Рыбацком

«Послание к человеку» откроет бесплатный концерт ДДТ