По заснеженной Дворцовой площади дрифтовал лимузин

Добавим, что накануне двое мотоциклистов проехались по замерзшему каналу Грибоедова. Юрий Букин и Даниил Козлов преодолели пять километров по едва застывшему льду.

Мотоциклисты своим заездом передали привет петербургскому байкеру Михаилу Михину, который накануне ночью проехался по льду того же канала.