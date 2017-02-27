По заснеженной Дворцовой площади вечером 26 февраля дрифтовал белый лимузин. Трюки на фоне здания Главного штаба засняли на видео очевидцы.
По заснеженной Дворцовой площади дрифтовал лимузин
Добавим, что накануне двое мотоциклистов проехались по замерзшему каналу Грибоедова. Юрий Букин и Даниил Козлов преодолели пять километров по едва застывшему льду.
Мотоциклисты своим заездом передали привет петербургскому байкеру Михаилу Михину, который накануне ночью проехался по льду того же канала.
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