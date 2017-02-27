Стало известно, когда Россия возобновит полеты в Египет

Протокол по авиабезопасности с Египтом может быть подписан уже в марте 2017 года, сказал глава Минтранса РФ Максим Соколов.

«Аэрофлот» может стать первой российской авиакомпанией, которая откроет полеты в Египет, сообщил в интервью РИА Новости глава Минтранса РФ Максим Соколов в рамках инвестиционного форума «Сочи-2017».

«Когда мы говорим о возобновлении авиасообщения с Каиром, мы предполагаем, что это будет «Аэрофлот», который имеет разрешение на эту частоту. Соответственно, с рейсами из Москвы — Шереметьево — в аэропорт Каира, в новый терминал», — сказал Максим Соколов.

Он отметил, что с учетом наличия у авиакомпании большого и современного парка подготовка к возобновлению полетов не займет у авиакомпании много времени. Для начала регулярного сообщения со столицей Египта будет достаточно недели после возобновления сообщения между странами.

Российские эксперты, по словам Соколова, могут выехать с проверкой в три египетских аэропорта: Каира, Хургады и Шарм-эль-Шейха, как только власти Египта сообщат об устранении нарушений.

Напомним, что Россия закрыла полеты в Египет осенью 2015 года, после взрыва террористами над Синаем самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа», направлявшегося из Шарм-эль-Шейха в Петербург. В самолете находились 225 человек, и все они погибли.

По материалам «Делового Петербурга»