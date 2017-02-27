СМИ выяснили, сколько стоило строительство Зимнего дворца в Петербурге. На здание, которое возводили с 1754 по 1762 годы, было потрачено более 2,6 миллиона рублей — что выше изначально заложенной сметы почти в три раза.

Согласно указу Елизаветы Петровны, на строительство Зимнего дворца должны были выделить 990 000 рублей. Но в Сенате утвердили сумму в 859 555 рублей и 81 копейку. При том средства предлагалось взять из «кабацких денег» — прибыли, полученной от продажи спиртного.

Со сроками строительства также затянули — предполагалось, что дворец построят за два года, но в итоге на его возведение ушло восемь лет.

Журналисты вспомнили про смету на Зимний дворец в свете недавно открытого стадиона на Крестовском острове — «Зенит-Арену» возвели за 41,712 млрд рублей. Изначально на нее планировалось потратить в семь раз меньше — в смете, составленной в 2006 году, была указана сумма в 6,7 млрд рублей.

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