Март в Петербурге начнется с сильных снегопадов

Петербуржцев ждет пасмурная неделя: дождь будет сменяться снегом. А температура воздуха будет колебаться от -2 до +4 градусов, обещают синоптики.

Так, сегодня, 27 февраля, -2 градуса, небольшой снег. Завтра воздух прогреется до +3, а снег будет идти в паре с дождем. В среду, 1 марта, нас ждут +4 градуса тепла и первый весенний дождь. В четверг — снег с дождем и +3 градуса на термометре. В пятницу, 3 марта, снег и +1 градус.

В субботу, согласно прогнозу, ожидается снег с дождем и +2 градуса. В воскресенье температура упадет до 0 градусов, а в городе начнется двухдневный мощный снегопад.