Астроном комментирует сенсационные открытия NASA

В среду, 22 февраля, NASA провело пресс-конференцию на которой рассказали о самом большом открытии за 14 лет работы телескопа Spitzer. Ученые из NASA сообщили, что три из семи планет, обнаруженных у звезды TRAPPIST-1, находятся в обитаемой зоне и потенциально могут иметь воду и быть пригодными для жизни. Они расположены на расстоянии 39 световых лет.

Обнаруженные планеты находятся к своей звезде намного ближе, чем Земля к Солнцу. «Звезда TRAPPIST-1 настолько же меньше Земли, насколько мяч для гольфа меньше баскетбольного мяча», - заявили учёные. О наличии лун и спутников у планет пока ничего не известно. Ученые также заметили, что одна из экзопланет не только похожа по размерам на Землю, но и имеет с ней схожую температуру.

За комментарием, что все это означает мы обратились к сотруднику Пулковской обсерватории и лектору Петербургского Планетария Максиму Ховричеву.