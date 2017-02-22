Астроном комментирует сенсационные открытия NASA
В среду, 22 февраля, NASA провело пресс-конференцию на которой рассказали о самом большом открытии за 14 лет работы телескопа Spitzer. Ученые из NASA сообщили, что три из семи планет, обнаруженных у звезды TRAPPIST-1, находятся в обитаемой зоне и потенциально могут иметь воду и быть пригодными для жизни. Они расположены на расстоянии 39 световых лет.
Обнаруженные планеты находятся к своей звезде намного ближе, чем Земля к Солнцу. «Звезда TRAPPIST-1 настолько же меньше Земли, насколько мяч для гольфа меньше баскетбольного мяча», - заявили учёные. О наличии лун и спутников у планет пока ничего не известно. Ученые также заметили, что одна из экзопланет не только похожа по размерам на Землю, но и имеет с ней схожую температуру.
За комментарием, что все это означает мы обратились к сотруднику Пулковской обсерватории и лектору Петербургского Планетария Максиму Ховричеву.
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Максим Ховричев:
Мне кажется, ажиотаж связан не просто с обнаружением новой системы экзопланет (таких открытий немало уже). Важно то, что выявлено сразу много планет земного типа и то, что сравнительно лучше, чем в других случаях, изучены их атмосферы. Спекулятивных оценок в статье и тем более в прессе достаточно. Но так и должна развиваться эта тема — она должна "будоражить фантазию"
Карликовые звезды известны тем, что обладают активностью, существенно превосходящей активность нашего Солнца. Такая близость планет к своей звезде сильно затрудняет формирование условий для появления форм жизни земного типа.
Для нас, простых людей, это означает, что астрономия работает на высочайшем технологическом уровне. Стиль изложения специалистами NASA намекает на то, что во многом "шум" нужен для формирования общественного мнения относительно очень дорогого проекта - телескопа им. Джеймса Уебба. Это нормальная логика обоснования необходимости реализации высокобюджетных научных проектов в мире.»
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