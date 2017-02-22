Экстренная пресс-конференция NASA породила множество слухов: пользователи предполагали, что ученые, наконец, обнаружили пришельцев. Но все оказалось гораздо увлекательнее.
Что NASA сообщило на экстренной пресс-конференции?
Что случилось?
Во вторник, 21 февраля, новостные агентства дали срочную новость: NASA собирает экстренную пресс-конференцию, чтобы сообщить о результатах поиска внеземной жизни. В релизе агентства указано, что журналистам расскажут об открытии, которое было сделано за пределами Солнечной системы. В ответ на это последовали различные гипотезы о том, что именно сообщат ученые. Разумеется, самым популярным стала версия обнаружения инопланетян. Само агентство поспешило опровергнуть эти слухи, опубликовав соответствующий пост в своем официальном Твиттере.
Pssst! We've got exciting news from beyond our solar system! Spoiler: NOT aliens. Watch at 1pm ET: https://t.co/mzKW5uV4hS Q? Use #askNASA pic.twitter.com/uHremmTTqK— NASA (@NASA) 22 февраля 2017 г.
Кто выступил на пресс-конференции?
Со стороны агентства в пресс-конференции приняли участие руководитель научного директората NASA Томас Цурбухен, руководитель Научного центра Спитцер Шон Кэри, астроном из Университета Льежа в Бельгии Майкл Гиллон, астроном из Института исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе Николь Льюис, астрофизик, профессор Массачусетского технологического института Сара Сигер. Кстати, в ходе онлайн-конференции NASA любой желающий сможет задать вопрос учёным в Twitter с помощью хэштега #askNASA.
Что сообщили ученые?
Ученые из NASA сообщили, что три из семи планет, обнаруженных у звезды TRAPPIST-1, находятся в обитаемой зоне и потенциально могут иметь воду и быть пригодными для жизни. Они расположены на расстоянии 39 световых лет. Поверхность планет скорее всего скалистая, пишут ученые в научном издании Nature.
Обнаруженные планеты находятся к своей звезде намного ближе, чем Земля к Солнцу. «Звезда TRAPPIST-1 настолько же меньше Земли, насколько мяч для гольфа меньше баскетбольного мяча», - говорят учёные. В отличие от Солнца, TRAPPIST-1, вокруг которой вращаются планеты, — холодный красный карлик. Потому даже на планетах, находящихся близко к нему, потенциально можно обнаружить воду. О наличии лун и спутников у планет пока ничего не известно. Примерный возраст планетарной системы - 1,5 млрд лет. Дистанция между планетами - миллионы километров, что в несколько раз больше, чем между Землёй и Луной. Кстати, позже, отвечая на вопросы пользователей ученые заметили, что одна из экзопланет не только похожа по размерам на Землю, но и имеет с ней схожую температуру.
Cотрудники NASA называют это самым большим открытием за 14 лет работы телескопа Spitzer. Учёные также отметили, что смогли определить массу и размер планет, затем они будут определять их плотность. Три планеты входят в обитаемую зону. Исследователи также замечают, что никогда так много потенциально обитаемых планет не было открыто в одной зоне.
Что все это значит?
За комментарием мы обратились к сотруднику Пулковской обсерватории и лектору Петербургского Планетария Максиму Ховричеву.
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Максим Ховричев:
Мне кажется, ажиотаж связан не просто с обнаружением новой системы экзопланет (таких открытий немало уже). Важно то, что выявлено сразу много планет земного типа и то, что сравнительно лучше, чем в других случаях, изучены их атмосферы. Спекулятивных оценок в статье и тем более в прессе достаточно. Но так и должна развиваться эта тема — она должна "будоражить фантазию"
Карликовые звезды известны тем, что обладают активностью, существенно превосходящей активность нашего Солнца. Такая близость планет к своей звезде сильно затрудняет формирование условий для появления форм жизни земного типа.
Для нас, простых людей, это означает, что астрономия работает на высочайшем технологическом уровне. Стиль изложения специалистами NASA намекает на то, что во многом "шум" нужен для формирования общественного мнения относительно очень дорогого проекта — телескопа им. Джеймса Уебба. Это нормальная логика обоснования необходимости реализации высокобюджетных научных проектов в мире».
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