Что NASA сообщило на экстренной пресс-конференции?

Что сообщили ученые?

Ученые из NASA сообщили, что три из семи планет, обнаруженных у звезды TRAPPIST-1, находятся в обитаемой зоне и потенциально могут иметь воду и быть пригодными для жизни. Они расположены на расстоянии 39 световых лет. Поверхность планет скорее всего скалистая, пишут ученые в научном издании Nature.

Обнаруженные планеты находятся к своей звезде намного ближе, чем Земля к Солнцу. «Звезда TRAPPIST-1 настолько же меньше Земли, насколько мяч для гольфа меньше баскетбольного мяча», - говорят учёные. В отличие от Солнца, TRAPPIST-1, вокруг которой вращаются планеты, — холодный красный карлик. Потому даже на планетах, находящихся близко к нему, потенциально можно обнаружить воду. О наличии лун и спутников у планет пока ничего не известно. Примерный возраст планетарной системы - 1,5 млрд лет. Дистанция между планетами - миллионы километров, что в несколько раз больше, чем между Землёй и Луной. Кстати, позже, отвечая на вопросы пользователей ученые заметили, что одна из экзопланет не только похожа по размерам на Землю, но и имеет с ней схожую температуру.

Cотрудники NASA называют это самым большим открытием за 14 лет работы телескопа Spitzer. Учёные также отметили, что смогли определить массу и размер планет, затем они будут определять их плотность. Три планеты входят в обитаемую зону. Исследователи также замечают, что никогда так много потенциально обитаемых планет не было открыто в одной зоне.