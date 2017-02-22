Стало известно, когда в Петербурге откроется пять первых веломаршрутов

Проекты пяти первых веломаршрутов власти Петербурга подготовят к середине мая. А 15 июля дорожки должны открыться для велосипедистов.

В основном маршруты будут обустраивать выделенными полосами. Там, где это не удастся сделать из-за плотности застройки, велосипедисты поедут по автодорогам.

Известно, что трассу для двухколесного транспорта обустроят на набережной реки Фонтанки на участке от Невы до Гороховой улицы. Еще одна пройдет от станции метро «Крестовский остров» до Гренадерского моста через Морской проспект, Петроградскую улицу, Песочную набережную и Левашовский проспект.

Также велодорожку пустят от Каменноостровского моста до улицы Академика Павлова: через Большую Зеленина, Рыбацкую и Введенская улицы, Александровский парк, Каменноостровский проспект, Петровскую, Петроградскую и Аптекарскую набережные.

Две дорожки проложат на севере города. Первая пойдет от проспекта Луначарского до Гренадерского моста: через Токсовскую, Руставели, Пискаревский проспект, Свердловскую, Арсенальную и Пироговскую набережные. Второй маршрут протянется от проспекта Луначарского: через Выборгское шоссе и улицу Руставели, где увяжется с существующими велодорожками в Муринском парке.

На проектирование и строительство из городского бюджета выделят 130 млн рублей. А 4,5 млн на дорожки на набережной Фонтанки возьмут из проекта «Твой бюджет».

Предполагается, что проекты и все необходимые документы подготовят к началу лета, а сразу после КРТИ начнет обустраивать велодорожки.