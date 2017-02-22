У Финского залива откроется бесплатный каток

В Пассажирском порту у Финского залива в праздники каток будет работать бесплатно. Без билета удастся покататься 23, 24, 25, 26 февраля и 8 марта, сообщают организаторы.

Помимо ледового поля гостей ждут блины и глинтвейн. Прокат коньков платный: одна пара стоит 150 рублей/2 часа, сумма залога 500 рублей или документы на автомобиль.

Каток будет работать с 12:00 до 20:00 по адресу берег Невской губы В.О., дом 1, Морской вокзал №4.

Добавим, что в середине декабря на Большой площади на Елагином острове открылся бесплатный каток. При катке ЦПКиО также работает пункт проката коньков. 

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