На заседании Закса Ленобласти вместо депутата посадили его картонную фигуру
На заседании Закса Ленобласти вместо депутата Владимира Петрова из «Единой России» появилась его картонная фигура. Ее принес помощник чиновника.
Сам Петров отсутствовал на заседании из-за сломанной ноги. Вероятно, картонное изображение чиновника было не шуткой, а акцией, которая призвана привлечь внимание коллег к их пассивному участию в жизни парламента.
Участники заседания бурно отреагировали на появление картонного Петрова. Помощник депутата поставил фигуру и попытался скрыться, но депутат Вадим Густов заметил это и закричал, что его надо задержать.
А вице-губернатор Олег Коваль забрал картонного депутата себе и поставил рядом. Когда журналисты пытались сфотографировать фигуру, Коваль сказал: «Это мой Петров» и ушел из зала.
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