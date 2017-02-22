NASA созывает экстренную пресс-конференцию о поиске внеземной жизни

NASA собирает экстренную пресс-конференцию, чтобы сообщить о результатах поиска внеземной жизни. В релизе агентства указано, что журналистам расскажут об открытии, которое было сделано за пределами Солнечной системы.

Пресс-конференция начнется сегодня, 22 февраля, в 21:00 по московскому времени. Она будет транслироваться на сайте NASA.

Отметим, что ранее в NASA заявили о том, что специалистам удалось обнаружить 1284 экзопланеты за пределами Солнечной системы — возможно, на них существует жизнь.

 

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