Проезд по ЗСД могут сделать бесплатным

Петербуржец Михаил Тихонов предложил жителям Васильевского острова бесплатно ездить по Западному скоростному диаметру во время навигации. Горожанин считает, что отменить плату на ЗСД нужно только в ночные часы, когда в Петербурге разводят мосты.

«Я не юрист, могу ошибаться, но у любой платной дороги должен быть бесплатный дублер. Да, во время разводки мостов Васильевский остров всегда был отрезан от суши, но раньше не было и ЗСД. А раз появилась платная магистраль, то по закону должна появиться и возможность бесплатного проезда», – объяснил Михаил Тихонов.

Справка: ст. №37 ФЗ-257 гласит: «Решение об использовании автомобильной дороги или участка автомобильной дороги на платной основе может быть принято при условии обеспечения возможности альтернативного бесплатного проезда транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования...»

Своей точкой зрения Тихонов поделился с прокуратурой Санкт-Петербурга, куда отправил обращение. 13 февраля надзорное ведомство перенаправило письмо для изучения в Смольный.

Предложение теперь оценивает комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Затем чиновники обязаны уведомить о принятом решении — не позже, чем через месяц.

По материалам «Фонтанки.ру»