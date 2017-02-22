На выходных Петербург ждут температурные качели

Колебание температуры воздуха – от плюса в минус и обратно — ожидается в ближайшие два дня в Петербурге. Это приведет к образованию гололеда на дорогах и тротуарах. А в ночь на 23 февраля город накроет метель.

По данным Гидрометцентра, в Петербурге в четверг, 23 февраля, ночью местами ожидается метель при -5...-7 градусах, днем – мокрый снег и повышение температуры до одного градуса тепла. В пятницу, 24 февраля, в нашем городе прогнозируют небольшой снег, ночью -3...-5 градусов, днем -1...-3 градуса.

На выходных уже не потеплеет: 25 февраля в Петербурге ждут снег и мороз до -3. А в воскресенье, 26 февраля, ожидается ночью до -7, а днем до -2 ниже нуля и небольшой снегопад в течение суток.

Напомним, что зима 2016-2017 годов отметилась температурными качелями: столбик термометра постоянно колебался между плюсовыми и минусовыми значениями.

По материалам «Фонтанки.ру».

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  • Автор: sobaka
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