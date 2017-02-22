Мединский заявил, что объединения РГБ и РНБ не будет
Министр культуры Владимир Мединский, выступая в Общественной палате, заявил, что «ни о каком слиянии» Российской национальной библиотеки и Российской государственной библиотеки речи не идет, также не планируются сокращения сотрудников.
По словам министра, которые приводят СМИ, речь идет о разработке программы объединения электронных и информационных баз «с целью избежания дублирующих функций и модернизации и оптимизации работы всех крупнейших библиотек».
Также министр сообщил, что министерство культуры создает комиссию с привлечением ведущих библиотекарей страны, которая будет рассматривать вопросы модернизации в целом. В этом ключе работа РГБ и РНБ действительно будет обсуждаться.
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