Мединский заявил, что объединения РГБ и РНБ не будет

Министр культуры Владимир Мединский, выступая в Общественной палате, заявил, что «ни о каком слиянии» Российской национальной библиотеки и Российской государственной библиотеки речи не идет, также не планируются сокращения сотрудников.

По словам министра, которые приводят СМИ, речь идет о разработке программы объединения электронных и информационных баз «с целью избежания дублирующих функций и модернизации и оптимизации работы всех крупнейших библиотек».

Также министр сообщил, что министерство культуры создает комиссию с привлечением ведущих библиотекарей страны, которая будет рассматривать вопросы модернизации в целом. В этом ключе работа РГБ и РНБ действительно будет обсуждаться.

По материалам «Фонтанки.ру»