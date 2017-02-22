В Петербурге отреставрируют набережную канала Грибоедова

В Петербурге отреставрируют правый берег набережной канала Грибоедова. Специалисты обновят участок между Могилевским и Пикаловым мостами.

Сейчас набережная находится в аварийном состоянии. Но в планах реставраторов — обновить опорную стенку и ограждения. Кроме того, сам канал очистят в пределах ремонтируемого участка. Проект уже одобрила Главгосэкспертиза.

На время работ движение для автомобилей и катеров ограничат: водителям оставят одностороннее движение от Крюкова канала до Лермонтовского проспекта, а судам запретят курсировать по этому участку.

Стоимость проекта пока не озвучивается, конкурсы на проведение работ еще не объявлены.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

21-летняя реставрация Троицкого собора завершилась

Завершается подготовка к масштабной реставрации «Монрепо»

Соборную мечеть отреставрируют за 50 млн рублей

Летний дворец Петра I закрывается на реставрацию

Станцию «Лиговский проспект» откроют 1 декабря

Во дворе дацана будут давать концерты

Петербургский дацан отреставрируют

В Петербурге отреставрируют Казанский собор