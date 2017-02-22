В Петербурге отреставрируют набережную канала Грибоедова

В Петербурге отреставрируют правый берег набережной канала Грибоедова. Специалисты обновят участок между Могилевским и Пикаловым мостами.

Сейчас набережная находится в аварийном состоянии. Но в планах реставраторов — обновить опорную стенку и ограждения. Кроме того, сам канал очистят в пределах ремонтируемого участка. Проект уже одобрила Главгосэкспертиза.

На время работ движение для автомобилей и катеров ограничат: водителям оставят одностороннее движение от Крюкова канала до Лермонтовского проспекта, а судам запретят курсировать по этому участку.

Стоимость проекта пока не озвучивается, конкурсы на проведение работ еще не объявлены.