Социологи узнали, что читают петербуржцы разных профессий

Профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета Михаил Соколов выяснил, какую литературу берут в библиотеках петербуржцы разных профессий.

Так, согласно его исследованию, лучшим литературным вкусом обладают журналисты, редакторы, переводчики, писатели. Вслед за ними идут инженеры, техники и те, кто занимается другим умственным трудом: например, менеджеры и координаторы. Эти группы выбирают литературу более качественную, нежели те, кого принято считать ядром интеллигенции – ученые, художники, артисты.

Выяснилось, что университетские преподаватели и врачи читают не лучшую литературу. «Преподаватели дальше от Ремарка и Маркеса, чем официантки и индивидуальные предприниматели. Для врача в четыре раза более вероятно взять Донцову, чем для переводчика, а для переводчика — в два раза более вероятно взять обобщенного Пушкина <…> Обывательские представления о настоящей интеллигенции, состоящей из врачей, учителей и библиотекарей, оказываются чем-то далеким от реальности», — отмечает Соколов.

Социолог выделил юристов — они «больше похожи на богему, чем на врачей и бухгалтеров».

Соколов пришел в выводу, что с возрастом литературный вкус ухудшается — «похоже, молодые люди особенно интенсивно инвестируют в высокую культуру», пишет исследователь.