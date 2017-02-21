Одно из самых закрытых государств давно превратилось в миф. КНДР то угрожает миру ядерными испытаниями, то оказывается в центре шпионских скандалов, то становится любимым объектом шуток многочисленных американских комедийных шоу. Профессор университета Кунмин в Сеуле, кореевед и автор книг о Северной Корее Андрей Ланьков приоткрывает железный занавес, рассказывая, как на самом деле живется в стране.
Как живется в Северной Корее?
С 1945 года и вплоть до эпохи независимости от СССР (примерно в 1955-м) Северная Корея была совершенно стандартной страной народной демократии с азиатской спецификой. Затем Ким Ир Сен начинает строить более радикальную модель общества, считая Иосиф Виссарионовича недостаточным сталинистом. Впрочем, опирается она все же на советские образцы. Параллельно происходит максимальная демонетизация экономики. К началу 1970-х годов в стране вводится практически тотальная карточная система. Исходя из наших современных представлений, это очень плохо, но для северокорейцев – норма.
С распадом СССР в 1991 году прекращаются субсидии КНДР: поставки нефти, плохой водки и запасных частей истребителей (мы всегда следили чтобы уровень был не слишком продвинутый). Северная Корея остается абсолютно без союзников и спонсоров. В стране начинается голод. Вы можете встретить сильно преувеличенную цифру, что из-за него погибло два или три миллиона человек. Сами северокорейцы неофициально признают 250 – 300 тысяч умерших, но сейчас появились новые данные переписи, указывающие, что их было около 600 тысяч. Для страны с населением в 25 миллионов человек – это очень много.
Недоедание продолжалось до недавнего времени. Сейчас его практически нет. Более того, еще буквально пару лет, и мы будем видеть сытую Северную Корею. Иногда говорят: «Бедные северокорейцы, они питаются одним рисом!» А бедные русские, по этой логике питаются исключительно бужениной и черной икрой. Рис вообще всегда был едой элиты.
С 1972 года в стране неожиданно начали открываться официальные церкви: протестантская, католическая, а потом в 2000-м, православная. По слухам, на вопрос об открытии церкви Ким Чен Ын сказал: «Найдем верующих». Рассказывают, что появляющиеся в субботу на службе люди, условно говоря, актеры, которых направляют от имени местных властей ломать комедию перед иностранцами. Другой вариант, они являются верующими, просто очень проверенными и контролируемыми.
Репутация нынешнего лидера Ким Чен Ына, который в отличие от своих предков учился в швейцарском университете, будет меняться постоянно: то он будет героем, то негодяем. Когда он только взошел на престол, отношение к нему было не очень хорошее, что неудивительно: толстенький молодой человек, появившийся неизвестно откуда. Однако ситуация в стране при нем практически сразу началась улучшаться –
появился рекордный урожай и экономика стала расти за счет специфических реформ.
Ужас в КНДР был 15 лет назад, а сейчас там просто бедно. Крестьяне достаточно неплохо сейчас себя чувствуют: Тойоту купили, о Порше задумались, на прилавках изобилие. Это сочетается с попытками зажать еще больше политическую сферу.
В Северной Корее сейчас очень сильно закручивают информационные гайки. Но сравнивать ее с другими странами нельзя. Это практически единственное государство в мире, в котором доступ к интернету открыт лишь для сотых процента населения: для политической и экономической верхушки, а также иностранная коммуны. Для северокорейцев есть собственная гигантская интернет сеть Кванмён. Нужен доступ в интернет? Есть комната с одним или парой компьютеров, ты подписываешь разрешение на вход в нее, садишься и начинаешь работать. Сделал свои почтовые дела – опять под расписку вышел из «особо опасного помещения».
Если вы сейчас приедете в Северную Корею, увидите массовое строительство домов (хорошая квартира в Пхеньяне стоит около 200 тысяч долларов). В деревнях крестьяне просто не голодают, это уже достижение. Посетившие Пхеньян иногда удивляются – видимо, ожидали, что везде будут лежать трупы . Никакого ужаса сейчас нет – для сравнения посмотрите на Индию.
Подготовлено на основе лекции, прочитанной Андреем Ланковым в Европейском университете
Записала Анна Мелконян
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