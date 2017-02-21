Как живется в Северной Корее?

С 1972 года в стране неожиданно начали открываться официальные церкви: протестантская, католическая, а потом в 2000-м, православная. По слухам, на вопрос об открытии церкви Ким Чен Ын сказал: «Найдем верующих». Рассказывают, что появляющиеся в субботу на службе люди, условно говоря, актеры, которых направляют от имени местных властей ломать комедию перед иностранцами. Другой вариант, они являются верующими, просто очень проверенными и контролируемыми.

Репутация нынешнего лидера Ким Чен Ына, который в отличие от своих предков учился в швейцарском университете, будет меняться постоянно: то он будет героем, то негодяем. Когда он только взошел на престол, отношение к нему было не очень хорошее, что неудивительно: толстенький молодой человек, появившийся неизвестно откуда. Однако ситуация в стране при нем практически сразу началась улучшаться –

появился рекордный урожай и экономика стала расти за счет специфических реформ.

Ужас в КНДР был 15 лет назад, а сейчас там просто бедно. Крестьяне достаточно неплохо сейчас себя чувствуют: Тойоту купили, о Порше задумались, на прилавках изобилие. Это сочетается с попытками зажать еще больше политическую сферу.

В Северной Корее сейчас очень сильно закручивают информационные гайки. Но сравнивать ее с другими странами нельзя. Это практически единственное государство в мире, в котором доступ к интернету открыт лишь для сотых процента населения: для политической и экономической верхушки, а также иностранная коммуны. Для северокорейцев есть собственная гигантская интернет сеть Кванмён. Нужен доступ в интернет? Есть комната с одним или парой компьютеров, ты подписываешь разрешение на вход в нее, садишься и начинаешь работать. Сделал свои почтовые дела – опять под расписку вышел из «особо опасного помещения».

Если вы сейчас приедете в Северную Корею, увидите массовое строительство домов (хорошая квартира в Пхеньяне стоит около 200 тысяч долларов). В деревнях крестьяне просто не голодают, это уже достижение. Посетившие Пхеньян иногда удивляются – видимо, ожидали, что везде будут лежать трупы . Никакого ужаса сейчас нет – для сравнения посмотрите на Индию.

Подготовлено на основе лекции, прочитанной Андреем Ланковым в Европейском университете

Записала Анна Мелконян