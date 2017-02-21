The Guardian опубликовала гид по лучшим местам Петербурга

Британская газета The Guardian опубликовала бесплатный туристический гид New East Travel Guide по десяти лучшим местам Петербурга.

В топ вошли книжный магазин «Подписные издания», клуб SLAM CitY, гаражный бар Co-op Garage, рукотворный остров Новая Голландия, Фонд Эрмитаж XXI век, бар Pif paf, Канонерский остров, Пулковская обсерватория, блошиный рынок на Удельной и лавка «Огонек» на улице Рубинштейна.

Приложение New East Travel Guide можно бесплатно скачать в App Store или Play Market.

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