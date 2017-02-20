На февральские праздники в Петербурге ударят морозы

На февральские праздники — с 23 по 26 февраля — в Петербурге резко похододает, предупреждают синоптики.

Такой прогноз озвучил главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов. «Завтра до –1...–3 градусов. Усиление морозов до –8...–10 градусов по ночам и до –5 днем произойдет к середине недели», — рассказал специалист.

В День защитника Отечества, 23 февраля, в Петербурге ожидается шторм с мокрым снегом, ветром и дождем. Буря задержится на сутки, после чего опять похолодает и до 26 февраля установится зимняя погода со слабыми морозами.

Текст: Анастасия Гасс

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