На февральские праздники в Петербурге ударят морозы

На февральские праздники — с 23 по 26 февраля — в Петербурге резко похододает, предупреждают синоптики.

Такой прогноз озвучил главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов. «Завтра до –1...–3 градусов. Усиление морозов до –8...–10 градусов по ночам и до –5 днем произойдет к середине недели», — рассказал специалист.

В День защитника Отечества, 23 февраля, в Петербурге ожидается шторм с мокрым снегом, ветром и дождем. Буря задержится на сутки, после чего опять похолодает и до 26 февраля установится зимняя погода со слабыми морозами.

Текст: Анастасия Гасс