В Петербурге откроется пространство-эксперимент для художников и музыкантов

На набережной реки Фонтанки, 51 23 февраля откроется пространство «ХУК», которое объединит авангардных художников, музыкантов и других творческих деятелей.

Новая площадка станет социальным экспериментом, «который призван доказать способность резидентов к самоуправлению и плодотворному взаимодействию», рассказал нам идеолог проекта, художник Виктор Кудряшов.

Откроется «ХУК» концертом, хедлайнером которого станет продюсер и электронный музыкант из Греции, скрывающаяся за псевдонимом Abyss X — девушка впервые приедет в Россию. Также в программе выступления деятелей местной андеграундной сцены, среди которых: Sobranie 8 18, Битый Сектор и DJ-сет от OLSer.

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