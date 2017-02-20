В Петербурге откроется пространство-эксперимент для художников и музыкантов

На набережной реки Фонтанки, 51 23 февраля откроется пространство «ХУК», которое объединит авангардных художников, музыкантов и других творческих деятелей.

Новая площадка станет социальным экспериментом, «который призван доказать способность резидентов к самоуправлению и плодотворному взаимодействию», рассказал нам идеолог проекта, художник Виктор Кудряшов.

Откроется «ХУК» концертом, хедлайнером которого станет продюсер и электронный музыкант из Греции, скрывающаяся за псевдонимом Abyss X — девушка впервые приедет в Россию. Также в программе выступления деятелей местной андеграундной сцены, среди которых: Sobranie 8 18, Битый Сектор и DJ-сет от OLSer.