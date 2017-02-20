В Петербурге запускается литературное радио «Книга»
В Петербурге в течение лета и осени 2017 года запустится литературное радио «Книга». Его можно будет услышать на частоте 93,3 FM.
Радио «Книга» – радиостанция короткой литературной формы. В эфире транслируются аудиокниги, фрагменты писем и дневников писателей, исторические и литературные анекдоты, стихотворения, миниатюры, зарисовки, рецензии и короткие интервью.
Задача радио «Книга», по словам создателей, «возродить у населения России интерес к чтению, привить слушателям культуру речи, а также повысить общий интеллектуальный уровень аудитории».
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